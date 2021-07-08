В Британии продлили часы работы пабов на время финала чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании решили продлить часы работы пабов до 23:15 по местному времени (01:15 мск) на время проведения 11 июля финального мачта чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Об этом в четверг в своем Twitter сообщила министр внутренних дел королевства Прити Пател.

"Мы только что продлили время работы пабов до 23:15 для финала Евро-2020 в воскресенье. Вперед, Англия!" - написала она. Матч начнется в 20:00 (22:00 мск) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В настоящее время по воскресеньям пабам рекомендовано работать до 22:30 (00:30 мск) по местному времени.

Ранее на официальном сайте британского парламента появилась петиция от имени некоего Ли Джонса с просьбой объявить 12 июля - следующий день после финала чемпионата - выходным днем. "В воскресенье в 20:00 семьям тяжело собраться вместе для этого мероприятия (просмотра финала чемпионата - прим. ТАСС), и им будет значительно проще сделать это, если следующий день будет выходным. Кроме того, историческую победу нужно будет отпраздновать", - говорится в тексте петиции. Под обращением набралось уже более 200 тыс. подписей при том, что парламент обязан рассматривать петиции, набравшие более 100 тыс.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне объявил, что связанные с пандемией коронавируса ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля. Власти остальных административно-политических частей страны - Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса - самостоятельно определят необходимость отмены мер, принятых на местном уровне. Так, в Шотландии ношение масок будет оставаться обязательным до 9 августа, когда и там будут сняты все остающиеся коронавирусные ограничения.

Несмотря на то, что британцы с нетерпением ждут отмены коронавирусных ограничений, решение правительства снять их на фоне быстрого распространения в стране особо заразного штамма "дельта" вызвало критику со стороны представителей оппозиции, профсоюзов, а также ряда медицинских экспертов. Противники правительственной инициативы считают послабления чрезмерными и выступают за то, чтобы ношение масок оставалось обязательным как минимум в общественном транспорте.

С 2 по 8 июля в стране было выявлено около 197,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: это почти на 35% больше, чем за предыдущие семь дней с 25 июня по 1 июля. За все время пандемии в Великобритании зарегистрировано более 5 млн случаев инфицирования, 128,3 тыс. человек умерли от последствий заболевания. Первую дозу одной из зарегистрированных вакцин от коронавируса получили 45,6 млн человек (86,6% взрослого населения страны), обе дозы - почти 34,2 млн (64,9%).