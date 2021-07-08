Мэрия Парижа хочет ограничить скорость до 30 км/ч в городе с конца августа

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Мэрия Парижа намеревается ввести ограничение скорости до 30 км/ч практически на всех улицах французской столицы. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заместителя мэра Парижа по вопросам транспорта Давида Бельяра.

По его словам, ограничение скорости будет введено на всех улицах, за исключением кольцевой дороги (Переферик), бульваров, которые опоясывают город, а также некоторых крупных авеню. Бельяр указал, что эта мера, согласованная с префектурой полиции, направлена "на повышение безопасности дорожного движения", а также на "снижение шума". Кроме того, как добавил чиновник, она связана с адаптацией города к мерам по защите климата.

Агентство отмечает, что на сегодняшний день подобные скоростные ограничения уже действуют на 60% улиц французской столицы.