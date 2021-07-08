В Заречном Пензенской области приостановили иммунизацию от COVID-19 из-за нехватки вакцины

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостановили с 9 июля в городе Заречный Пензенской области из-за задержки с поставкой вакцины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте городской администрации.

Заречный является закрытым административно-территориальным образованием, третьим по численности населения городом Пензенской области после Пензы и Кузнецка.

"В связи с задержкой поставки вакцины с 9 июля приостанавливается вакцинация [первым компонентом]. <…> Вакцинация вторым компонентом продолжается в соответствии с ранее установленным графиком", - отмечается в сообщении со ссылкой на данные медико-санитарной части № 59 Федерального медико-биологического агентства.

Прививочную кампанию первым компонентом возобновят после очередной поставки вакцины. "Ожидается, что новую партию доставят в Заречный 10 июля. В этом случае вакцинация будет проводиться уже с 11 июля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных в регионе ожидают один из самых крупных траншей вакцины "Спутник V" - 29 тыс. комплектов. В Пензенской области вакцинировались 33% взрослого населения. Первый компонент вакцины получили 218 тыс. человек, оба - 149,5 тыс. человек. За последние две недели темпы вакцинации населения в регионе увеличились в полтора раза.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтвердились 51 039 случаев заражения коронавирусной инфекции, 45 685 человек выздоровели, 1 177 пациентов умерли.