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Расследование убийства президента Гаити

Власти Гаити заявили, что вдова экс-президента находится в стабильном состоянии

По данным телекомпании ABC, у Мартин Моиз огнестрельные ранения в руку и бедро

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Раненая в результате нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза его супруга Мартин Моиз находится в стабильном состоянии в госпитале в США. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

"По состоянию на четверг, к счастью, она находится в стабильном состоянии <...> в госпитале в США", - сказал он.

В среду она была доставлена с огнестрельными ранениями для лечения в штат Флорида. По данным телекомпании ABC, у Моиз огнестрельные ранения в руку и бедро. Кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Позже в среду и.о. премьер-министра Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.

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ГаитиСШАРасследование убийства президента Гаити
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