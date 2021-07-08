Фестиваль "Успешная семья Приволжья" в Чувашии станет ежегодным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проведение окружного фестиваля "Успешная семья Приволжья" в Чувашии решено сделать ежегодным. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

"По предложению республиканского правительства проведение окружного фестиваля "Успешная семья Приволжья" решено сделать ежегодным на Чувашской земле", - отмечается в сообщении.

Фестиваль проводится ежегодно с 2013 года, он направлен на формирование позитивного имиджа семьи, сохранение национальных и семейных традиций, развитие творческого потенциала. В разные годы его принимали Пензенская, Кировская, Оренбургская, Ульяновская области, Пермский край, Башкирия и Мордовия. В 2021 году фестиваль прошел в Чувашии.

В отборочных этапах приняли участие 235 многодетных семей, которые воспитывают более 700 детей. В финал вышли 14 семей. "Смотр талантов проходил по четырем направлениям: "Презентация семьи", "Творческий номер на свободную тему", "Культурно-познавательный конкурс", "Рассказ о своем регионе", - говорится в сообщении.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Чебоксарах наградили победителей. Диплом первой степени вручили семье Абакшиных из Пермского края, второй степени - семье Львовых из Чувашии, дипломом третьей степени наградили семью Корякиных из Удмуртии.