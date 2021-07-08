Глава ВОЗ расценил как неэффективную стратегию "вакцинного национализма"

ЖЕНЕВА, 8 июля. /ТАСС/. Неравенство в доступе к вакцинам не облегчает борьбу человечества с пандемией COVID-19. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, назвавший стратегию "вакцинного национализма" неэффективной в противодействии вирусу, который быстро мутирует, становясь все более вредоносным.

Выступая в формате телеконференции на университетском форуме, организованном Королевским колледжем хирургов Ирландии, глава ВОЗ раскритиковал "вакцинный национализм, при котором горстка стран забрала львиную долю [средств борьбы с инфекцией]". Такая стратегия в сфере здравоохранения, подчеркнул гендиректор, является "морально несостоятельной и неэффективной против респираторного вируса, который быстро мутирует и становится все более действенным при передаче от человека к человеку".

Как подчеркнул Гебрейесус, пандемия коронавируса рельефно показала "геополитические расхождения" в мире, а также "несправедливость и неравенство". Он расценил как "неприемлемый" тот факт, что "на нынешней стадии пандемии миллионы работников здравоохранения еще не вакцинированы". Глава ВОЗ призвал "бороться за вакцинное равенство", напомнив, что пандемия не может считаться завершившейся где бы то ни было, "пока она не завершится повсеместно".

В опубликованном в среду в Женеве эпидемиологическом бюллетене ВОЗ обратила внимание на продолжающееся распространение отличающихся высокой заразностью вариантов мутирующего коронавируса. В частности, за неделю число стран, в которых циркулирует вариант "дельта", выросло с 96 до 104. Штамм "альфа" присутствовал, по состоянию на 6 июля, в 173 странах, вариант "бета" в 122, а "гамма" - в 74 странах. ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда". Кроме того, в поле зрения организации находятся 15 штаммов, в том числе выявленный в России в январе вариант АТ.1, который был включен в список для мониторинга ВОЗ 9 июня. В этой группе под наблюдение взяты разновидности коронавируса, которые "могут представлять риск в будущем", хотя на настоящий момент таких свидетельств нет.