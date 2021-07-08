В Абхазии надеются получить из РФ вторую партию вакцины от коронавируса к началу августа

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Абхазии рассчитывают получить из России вторую партию вакцины от коронавируса к началу августа. Об этом сообщил в эфире Абхазского государственного телевидения президент Абхазии Аслан Бжания.

30 апреля предоставила Абхазии первую партию вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз. Вакцинация началась с 12 мая и эта партия вакцины, по данным Минздрава, заканчивается до конца этой недели.

"Наблюдается рост заболеваемости [коронавирусом], об этом мы постоянно информируем наших граждан. На мой взгляд, вакцинация полезна и необходима, этот процесс у нас уже идет. С дополнительной заявкой мы обратились к руководству РФ и россияне обещали нам поддержку. Рассчитываю на то, что до конца июля - начала августа мы получим еще одну партию вакцины", - сказал Бжания.

С начала пандемии в Абхазии коронавирус выявлен у более, чем 18 тыс. пациентов, 256 человек умерли. В связи с ухудшением с начала лета эпидемиологической ситуации в стране с 5 июля распоряжением президента запрещены все торжественные и поминальные массовые мероприятия в помещениях, в четверг министр культуры Абхазии Гудиса Агрба подписал приказ, согласно которому с 12 июля приостанавливается деятельность объектов культуры.