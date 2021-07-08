Пензенская область получила дополнительно 400 млн рублей на ремонт сельских дорог

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Пензенская область получила дополнительные 400 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на ремонт дорог в сельской местности. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Олег Мельниченко.

"Мы получили еще 400 млн рублей, это средства, которые будут направлены на сельскую дорожную сеть. Это позволит сделать еще около 40 км дорог на селе", - отметил Мельниченко в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в 2021 году средства дорожного фонда Пензенской области составляют около 9 млрд рублей - это на треть больше, чем в 2020 году. На эти средства в регионе построят, отремонтируют и реконструируют около 623 км дорог, из которых 70 км - в областном центре. Кроме того, дороги отремонтируют в Бессоновском, Лунинском, Земетчинском районах.

Мельниченко добавил, что серьезной проблемой в регионе является состояние муниципальной дорожной сети. Реконструировать дороги и построить новые региональные власти рассчитывают через привлечение инфраструктурных кредитов. Соответствующую заявку уже направили в Москву, пояснил врио глава региона.

В числе крупных проектов, которые планируется реализовать в Пензенской области, Мельниченко назвал строительство объездной дороги у села Бессоновка, которое находится рядом с Пензой. "Ее строительство позволит существенно разгрузить это направление. Там идет огромный транзит, особенно тяжелого транспорта из соседних областей. И транзитный транспорт будет двигаться по объездной дороге, как мы рассчитываем, минуя села, и выезжать сразу на федеральную трассу М5", - сказал Мельниченко.

Протяженность дороги с пятью мостовыми сооружениями и двумя развязками составит около 20 км. В этом году доделают проектно-сметную документацию на дорогу, после чего региональные власти направят заявку на получение федерального финансирования на реализацию проекта.