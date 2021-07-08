Кислородную станцию установят в больнице Костромы, принимающей пациентов с коронавирусом

КОСТРОМА, 8 июля. /ТАСС/. Кислородную станцию за 24 млн рублей установят в городской больнице Костромы, принимающей большое количество пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в четверг в Instagram -аккаунте губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

"В городской больнице Костромы будет установлена собственная кислородная станция. Сергей Ситников подписал распоряжение о выделении 24 млн рублей на эти цели из резервного фонда администрации региона", - говорится в сообщении.

В городской больнице работает одно из крупнейших в регионе отделений для лечения пациентов с коронавирусом - здесь открыта 121 койка. "Пациентам постоянно требуется кислород, и сейчас его подают из баллонов. Установка станции позволит не зависеть от поставщиков и обеспечить бесперебойную подачу", - уточнил Ситников.

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус выявили у 24 123 человек, вылечились 20 846 пациентов, умерли 539 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 120 человек.