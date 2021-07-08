В новых учебниках истории отметят роль репрессированных маршалов в развитии страны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сведения о деятельности и роли маршалов Советского Союза, репрессированных в 30-40-е годы прошлого века, будут переданы исторически корректно на страницах новых учебников истории. Об этом сообщил в интервью телеканалу RTVI в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский.

"С начала 1930-х годов и до 1941 года включительно было несправедливо репрессировано по политическим причинам и доносам большое количество офицеров, генералов и даже маршалов. Все безосновательно. <…> Они вписаны в тот учебник, который я редактировал. Это маршал [Александр] Егоров, который руководил Генеральным штабом на протяжении многих лет, крупный военный теоретик, полковник еще царской армии. Это генерал [Григорий] Штерн, который создал Дальневосточный военный округ, который вместе с [Георгием] Жуковым победил на Халкин-голе, который создал знаменитые сибирские дивизии", - сказал Мединский.

Помощник президента обратил внимание, что исторически сложилось, что люди, которые "всю жизнь положили на укрепление обороноспособности страны, по большому счету - на подготовку армии к Великой Отечественной войне, не стали маршалами Победы", потому что погибли непосредственно перед войной либо в самом ее начале. "Им не досталась слава [Александра] Василевского и [Георгия] Жукова. Им не повезло, их не выпустили из тюрьмы, как [Константина] Рокоссовского, вовремя. И мы о них ничего не знаем. А это были выдающиеся люди. Я уверен, что многие из них закончили бы войну маршалами, <...> потому что это были талантливые люди", - считает Мединский.

Благодаря публикации корректной и полной информации о репрессированных, по его словам, восстанавливается историческая справедливость. "Мы делаем мемориальные доски на зданиях, где они жили, стараемся найти, где этот маршал работал, жил. Чтобы назвать улицу его именем, поставить бюст", - добавил он.

Как сообщал руководитель Центра общественных наук АО "Издательство "Просвещение" и соавтор пособия Сергей Тырин, учебники истории под редакцией Мединского могут войти в обращение уже осенью 2021 года. В начале весны учебники были одобрены Министерством просвещения РФ. Они включают в себя полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. При этом показана неразрывная связь отечественной истории с тем, что происходило в мире в различные эпохи.