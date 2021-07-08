Жителям почти 1,8 тыс. домов на Кубани окажут материальную помощь после июльских ливней

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба завершили подворовые обходы в 22 населенных пунктах, подтопленных в Краснодарском крае после ливней, составив акты об ущербе у жителей 1 791 домовладения, которым окажут материальную и финансовую помощь, сообщили ТАСС в четверг в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

"Работа комиссий по оценке ущерба, которые осуществляли подворовые обходы в 22 населенных пунктах, подтопленных в Краснодарском крае в результате прохождения ливней, завершилась 8 июля, составлены акты об ущербе у жителей 1 791 домовладения, которым будет оказана единовременная материальная помощь и единовременная финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости", - сообщили в министерстве.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье запретили. 7 июля циклон покинул территорию края.