Глава Коми заявил, что резервы по открытию коек для больных коронавирусом почти исчерпаны

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми практически исчерпали резервы по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас заняты 74,6% специализированных больничных мест, сообщил в четверг вечером глава республики Владимир Уйба.

"У нас уже подходит предел, мы понимаем, что резервы практически все исчерпаны по открытию дополнительных коек. На сегодня мы открыли 2 481 койку, при этом заняли 1 851 койку, а самое главное - каждый день очень многие заболевают, 80% заболевших требуют госпитализации. Понимаем, что мы на пределе", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице республики во "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, за сутки заболело 286 человек, а выздоровело всего 107 человек. Больше всего заболевших в Сыктывкаре, Корткеросском, Усть-Вымском районах, а также в Ухте и Усинске. В Усинске в связи с резким подъемом заболеваемости вынуждены были дополнительно развернуть 70 коек под ковид-пациентов, подчеркнул глава Коми.

На 8 июля в Коми выявили 48 685 заразившихся коронавирусом, в том числе 286 случаев за сутки. Выздоровели 45 281 человек, умерли 1 058 человек.