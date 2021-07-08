Власти Костромской области планируют увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях

КОСТРОМА, 8 июля. /ТАСС/. Дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом планируют развернуть в ближайшее время в больницах Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогу заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

"Сейчас загруженность ковид-стационаров составляет 82%. Губернатор Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения к 10 июля подготовить предложения по дальнейшему увеличению коечного фонда", - говорится в сообщении.

На данный момент в Костромской области развернули 836 коек для лечения пациентов с коронавирусом. На следующей неделе создадут 15 мест в Боговаровском отделении Вохомской больницы.

Ситников также потребовал доводить до каждого заболевшего требование о самоизоляции, усилить контроль за соблюдением режима заразившимися коронавирусом. Кроме того, губернатор поручил департаменту здравоохранения региона оказать помощь в вакцинации сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц. "Сегодня среди рестораторов привито 48% персонала, среди отельеров - 25%", - уточняет пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус выявили у 24 123 человек, вылечились 20 846 пациентов, умерли 539 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 120 человек.