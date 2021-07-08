СМИ: Мэрилин Мэнсон явился в полицию после обвинений в нападении на оператора

ТАСС, 8 июля. Брайан Хью Уорнер, известный слушателям под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, добровольно явился в полицию в связи с обвинениями в нападении на видеооператора и был освобожден под залог. Об этом в четверг сообщил интернет-портал TMZ.

По его данным, певец был отпущен при условии, что он не будет совершать никаких преступлений во время освобождения, не будет контактировать с предполагаемой жертвой и будет присутствовать на всех судебных заседаниях.

Ордер на арест исполнителя впервые выдали в октябре 2019 года, но в мае власти заявили, что тот уклонялся от явки в полицию. Юридическая команда певца оспорила это утверждение, заявив, что Мэнсон контактировал с полицейскими с момента выдачи ордера.

Портал напомнил, что предполагаемое нападение на оператора во время концерта в августе 2019 года не было сопряжено с действиями сексуального характера.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Мэнсону может грозить лишение свободы сроком не менее одного года и штраф в размере $2 тыс. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начали расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии.