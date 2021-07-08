В США к 2,5 года тюрьмы приговорен адвокат, защищавший экс-порноактрису в тяжбе с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к 2,5 года тюремного заключения адвоката Майкла Авенатти, который представлял интересы экс-порноактрисы Стефани Клиффорд в судебном разбирательстве с Дональдом Трампом, являвшимся ранее президентом США. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Авенатти в феврале 2020 года был признан судом присяжных виновным в попытке вымогательства у компании Nike более $20 млн. Адвокат угрожал раскрыть информацию, которая нанесла бы ущерб репутации компании. Сведения касались программы подготовки баскетболистов. В Nike отрицали какие-либо нарушения.

После освобождения из тюрьмы Авенатти в течение трех лет будет находиться под особым надзором властей. Адвокату также предъявлены обвинения в штате Калифорния. Ему инкриминируется кража миллионов долларов из средств клиентов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в банковской сфере.

Авенатти получил известность как адвокат, защищающий интересы экс-порноактрисы Клиффорд, которая утверждала, что в 2006 году вступала с Трампом в интимную связь. Она обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение, обязывавшее ее за $130 тыс. хранить в тайне информацию о том, что Трамп, как утверждает Клиффорд, вступал во внебрачную связь с ней. Клиффорд также обвиняла Трампа в распространении порочащих ее сведений.

Указанные иски к Трампу в итоге были урегулированы или отклонены. Однако данное разбирательство привлекло большое внимание общественности в США.