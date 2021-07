ВОЗ отказалась называть выявленный в России вариант коронавируса АТ.1 "российским"

"ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включенный в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос об АТ.1. В ВОЗ напомнили, что с 31 мая разновидностям коронавируса, "вызывающим обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) и "вызывающим интерес" (англ. - variants of interest, VOI) присваиваются названия в виде букв греческого алфавита.

Что касается АТ.1, то он такого названия не получил, а входит вместе с 14 другими штаммами, выявленными в разных странах, в отдельный мониторинговый список. Этот вариант был обнаружен в России в январе 2021 года, и ВОЗ включила его в свой перечень для наблюдения 9 июня. Помимо АТ.1, в этот список включены штаммы, обнаруженные в разное время в Бразилии, Великобритании, Индонезии, США, на Филиппинах и в других государствах. Наблюдение за штаммами этой группы ведется в связи с тем, что они предположительно могут представлять "риск в будущем", так как на это указывают определенные "генетические изменения". Вместе с тем, как подчеркивают в ВОЗ, в данном случае "свидетельства фенотипического или эпидемиологического влияния не ясны, что требует усиленного мониторинга и повторной оценки". Мониторинг может быть со временем прекращен.

В ВОЗ отметили, что эксперты организации отслеживают появление новых вариантов коронавируса с самого начала вспышки COVID-19 в январе 2020 года. Одной из причин появления штаммов является широкая передача инфекции. "В общении со странами и общественностью мы подчеркиваем важность ограничения передачи вируса, чтобы ограничить появление вариантов, вызывающих обеспокоенность", - пояснили в пресс-службе ВОЗ.

Особо опасные штаммы

Предметом особой озабоченности экспертов являются четыре штамма категории VOC, отличающиеся высокой заразностью. Они "легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма", а также "меняют клиническую картину" или же "снижают эффективность" применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения. В опубликованном в среду в Женеве эпидемиологическом бюллетене ВОЗ обратила внимание на продолжающееся распространение этих разновидностей мутирующего SARS-CoV-2.

В частности, за неделю число стран, в которых циркулирует вариант "дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, выросло с 96 до 104. Штамм "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал, по состоянию на 6 июля нынешнего года, в 173 странах (на одну больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года ЮАР, сейчас присутствует в 122 государствах (на две больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 72 до 74 стран.

ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда", относящимися к группе VOI. В нее включены разновидности коронавируса с мутациями, которые имеют "серьезные изменения" и "широко распространены".