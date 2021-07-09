В "Газпром нефти" заявили, что открытие храма Святого Саввы в Белграде будет грандиозным

БЕЛГРАД, 9 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Открытие храма Святого Саввы в Белграде, внутреннее убранство которого создавалось при помощи компании "Газпром нефть", станет беспрецедентным историческим событием в отношениях России и Сербии. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС на полях конференции Валдайского клуба в Белграде заявил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

"НИС ("Нафтна индустрия Сербии", совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии) важен не только как бизнес, он важен и как возможность финансового участия в гуманитарных проектах. Вот уже 12 лет мы реализуем здесь различные социальные и культурные проекты, начиная от фестиваля русской музыки, который наш друг Эмир Кустурица проводит в Сербии, до храма Святого Саввы - главного храма Сербии, где мы активно участвовали в создании мозаичного убранства. Надеемся, что в этом году состоится открытие [храма], в котором примут участие президенты России и Сербии и наши патриархи. Это будет беспрецедентное событие в отношениях Сербии и России как с исторической точки зрения, так и с позиции художественного, эмоционального впечатления для двух братских народов", - сказал Дыбаль.

"Нам представляется, что масштаб внутреннего убранства храма - около 15 тыс. кв. м - и художественный уровень, продемонстрированный российскими и сербскими мастерами, превратят его в один из красивейших храмов в православном мире. Думаю, этот проект создания мозаичного убранства будет самым масштабным в мире среди православных храмов в новейшей истории. Нужно иметь в виду, что внутреннее убранство, мозаика - наша совместная работа, в которой участвовали и российские, и сербские мастера. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект составили около €10 млн, и мы гордимся тем, что нам доверили участие в организации этих сложнейших художественных работ", - заявил член правления компании.

Дыбаль напомнил, что много сил в завершение строительства храма вложил покойный патриарх Сербский Ириней, а нынешний глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий активно участвует в завершении всего процесса. "Также, конечно, огромный вклад в завершение строительства внес президент [Сербии Александар] Вучич. Для него это, очевидно, очень важный, личный проект", - подчеркнул Дыбаль.

Музыкальный фестиваль Кустурицы

Совместный проект "Газпром нефти" и знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы фестиваль "Кустендорф классик" в прошлом году не удалось провести из-за пандемии.

"В этом году Эмир придумал формат, который позволит провести фестиваль в условиях пандемии: он решил сделать концерт в цифровой среде. В онлайне пройдет концерт его группы The No Smoking Orchestra, которая сыграет несколько композиций, а подыгрывать им - тоже онлайн - будут в разных уголках России и Сербии молодые музыканты, которые стали победителями конкурса в последние годы. Это будет музыкальный стрим под руководством Эмира и с участием его оркестра и молодых музыкантов. Мы уверены, что это замечательная идея, и сейчас вместе с командой Кустурицы занимаемся ее организацией", - рассказал Дыбаль.

Помощь Сербии во время пандемии

Компания "Газпром нефть" во время пандемии COVID-19 оказала серьезную помощь Сербии в наиболее сложный период, весной 2020 года, сообщил Александр Дыбаль.

"Случилось так, что самое начало пандемии, пришедшееся на весну прошлого года, сильно ударило по Сербии. Мы посоветовались с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым и пришли к выводу, что для нас самым эффективным будет, если возьмем на себя безвозмездное предоставление топлива пожарным, медикам, всем экстренным службам Сербии, которые в разгар пандемии работали в круглосуточном режиме. Все эти службы, которые обеспечивали жизнедеятельность страны, весной прошлого года использовали наше топливо - в цифрах это больше €2 млн", - отметил член правления компании.

История храма

Храм Святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных храмов в мире. Он был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма. После этого главной задачей стало создание внутреннего убранства храма, которое было осуществлено за счет совместного финансирования сербской и российской стороны. Было выбрано крайне редкое художественное решение - использование мозаики в византийской традиции практически для всех поверхностей. "Газпром нефть" в рамках программы по поддержанию гуманитарных проектов в области культуры и сохранения исторического наследия Сербии выделила 10 млн евро на создание большей части мозаичного убранства храма.