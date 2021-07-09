Судно Ocean Viking получило разрешение на высадку 572 мигрантов

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee получило разрешение итальянских властей на высадку 572 мигрантов на берег Сицилии. Об этом говорится в сообщении НПО, размещенном в четверг вечером на ее странице в Twitter.

"Сегодня вечером Ocean Viking получило долгожданную новость от итальянских морских властей: 572 выживших [мигранта] высадятся в городе Аугуста на Сицилии", - отмечается в заявлении. "Это огромное облегчение узнать, что их испытание на море почти закончилось, и шесть спасательных операций наконец-то будут завершены в ближайшее время", - подчеркнули в организации.

В понедельник экипаж судна Ocean Viking провел одну из операций, в результате которой были спасены 369 мигрантов, судно которых терпело бедствие в Средиземном море в районе побережья Ливии. Затем экипаж судна обратился с просьбой к властям Мальты и Италии разрешить причалить к берегу. На борту Ocean Viking, как уточнили в НПО, находятся в том числе 183 несовершеннолетних.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тыс. нелегальных мигрантов. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек. В основном это происходит на используемом в настоящее время основном маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии.