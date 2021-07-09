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Пандемия COVID-19

Pfizer и BioNTech передадут данные о бустерной дозе вакцины в FDA и ЕМА в ближайшие недели

Бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, отмечается в заявлении компаний

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, намерена в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей (бустерной) дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном в четверг на сайте BioNTech.

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"Pfizer и BioNTech обнаружили обнадеживающие данные в продолжающемся исследовании [введения] бустерной, третьей дозы вакцины BNT162b2. Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, <...> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что компании в скором времени планируют опубликовать более точную информацию, а также намерены предоставить данные в FDA, EMA и другие регулирующие органы в ближайшие недели.

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Пандемия COVID-19
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