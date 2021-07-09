СМИ: эффективность кубинской вакцины от коронавируса Soberana 02 составляет 91,2%

Отмечается, что вакцинируемому необходимо сделать три прививки, при последней из которых используется препарат Soberana Plus, который кубинские медики предполагают использовать также при восстановлении уже переболевших пациентов. Во второй половине июня сообщалось об эффективности прививки двумя дозами Soberana 02 - она составила 62%, что также соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения к вакцинам от COVID-19.

На острове для вакцинации также используется другая разработка местных специалистов - Abdala. Эффективность препарата, по официальным данным, превышает 92%. Из 11-миллионного населения республики от коронавируса привились около 1,5 млн человек, власти планируют провести вакцинацию всех граждан до конца года.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 218 тыс. случаев инфицирования, 1 431 человек умер, выздоровели более 195 тыс. пациентов. В последние недели наблюдается серьезный рост числа случаев инфицирования - в июле Куба уже шесть раз обновляла суточный рекорд по числу заразившихся.