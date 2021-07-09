Бразильские губернаторы рассчитывают получить "Спутник V" в ближайшие дни

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" может быть поставлена в Бразилию "до следующей недели", сообщила в четверг пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса. Политик возглавляет консорциум регионов, договорившихся ранее с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении препарата.

"Уэллингтон Диас и Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) подписали в четверг письмо об обязательствах в связи с импортом вакцины "Спутник V". Документ позволяет 17 штатам страны импорт и использование в условиях ЧС вакцины "Спутник V". Ожидается, что первая партия поступит в Бразилию до следующей недели", - говорится в публикации на сайте правительства региона.

Дальнейшие поставки, как уточняется, будут зависеть от получения каждым из штатов соответствующих индивидуальных разрешений национального фармрегулятора. В начале июня Anvisa разрешили импорт и ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" в количестве, не превышающем 1% численности населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагают в регуляторе, этого достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных регулятор впоследствии примет решение о последующих поставках.