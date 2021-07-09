В Приамурье оцифруют средневековые писаницы для виртуальных экскурсий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Оцифровка средневековых писаниц началась в Амурской области. Отснятый материал будет использован в качестве VR-экскурсий, специальное оборудование будет размещено в областном краеведческом музее, сообщает в пятницу пресс-служба амурского филиала МТС.

"В Амурской области стартовал проект по оцифровке наскальных рисунков, всего в формате 360 градусов будет отснято шесть древних изображений, которые находятся в труднодоступных районах. Результатом станет серия VR-экскурсий по разным уголкам Приамурья, на которых сможет побывать бесплатно любой желающий. VR-оборудование разместится в Амурском краеведческом музее, экскурсии начнутся уже в конце июля" - говорится в сообщении.

Сообщается, что писаницы были открыты в XIX веке и изучены в 60-х годах прошлого столетия. Многие представляют собой комплекс из графических наскальных изображений и святилищ от эпохи неолита до развитого средневековья. В рамках проекта будут отсняты шесть писаниц в Архаринском районе на юге области и в Зейском и Тындинском районах на севере региона.

"Многие писаницы можно увидеть только с воды, как, например, Архаринскую, которую можно снять только зимой со льда, причем это еще и пограничная зона, куда туристы попасть в принципе не смогут. Пример другой писаницы - Арбинской в Тындинском районе, чтобы добраться до нее, нужно 10 часов ехать в машине, плыть по реке и пробираться по таежным тропам", - цитирует пресс-служба слова директора Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Дениса Волкова.

Первые виртуальные экскурсии в Амурском областном краеведческом музее планируется открыть в конце июля.