По трассе "Вилюй" в Якутии из-за задымления разрешили движение для легкового транспорта

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы "Вилюй" из-за пожара в придорожной полосе и задымления разрешено для легкового транспорта, проезд закрыт для автомобилей, перевозящих опасные грузы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

Около села Магарас Горного района тушат два лесных пожара, один из них из-за усиления ветра распространился вдоль участка федеральной трассы "Вилюй". Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии, за ночь ситуацию удалось стабилизировать, огонь не угрожает населенным пунктам. На тушении пожаров работают 138 человек, задействовано 19 единиц техники.

В ночь на пятницу движение на участке трассы было закрыто. "На участке 35-й км - 182-й км автомобильной дороги А-331 "Вилюй" открыто движение для легковых автомобилей, при этом для автомобилей, перевозящих опасные грузы, проезд остается закрытым. Причина - пожар в придорожной полосе, задымление, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Государственной противопожарной службы (ГПС) Якутии, в четверг к тушению лесного пожара, распространившегося вдоль трассы "Вилюй" на 130 км, были привлечены дополнительно силы ГПС республики. "На данный момент на 130-м километре трассы "Вилюй" пожар остановлен", - сообщили ТАСС в Государственной противопожарной службе региона.