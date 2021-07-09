Сочи Парк планирует приобрести семь новых аттракционов и построить аквапарк

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Первый в России тематический парк развлечений Сочи Парк планирует закупить семь новых аттракционов, а также построить собственный аквапарк. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор парка Людмила Кузнецова.

"Мы хотим расти каждый год, и у нас в планах - купить еще дополнительно семь уникальных аттракционов, которые мы выбирали, над которыми работают производители Германии, Италии, Америки. Не буду говорить пока названия, это наш секрет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в планах также построить собственный аквапарк и расширить услуги гостиничного бизнеса, чтобы принимать гостей комплексно.

В настоящий момент посещаемость парка составляет порядка 8,5-10 тыс. гостей в день, на фоне новых ограничений из-за коронавируса число посетителей пока не снижается. Кузнецова добавила, что прогнозов на август дать пока не может, но отметила, что бронирования (с учетом новых правил заселения гостей) снизились.

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.

1 июня в парке открыли новый экстремальный аттракцион "Вечный двигатель" высотой с десятиэтажный дом, а также кинотеатр "Союзмультфильм", где в течение всего дня показывают продукцию студии.