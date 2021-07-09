Югра увеличила коечный фонд для больных с коронавирусом более чем на 120

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре увеличен более чем на 7% за текущую неделю, или на 122 койки. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

6 июля Добровольский во время регионального оперативного штаба сообщил, что в регионе за неделю ковидный коечный фонд вырос более чем на 52,5% - с 1 117 до 1 704, из которых них было занято 1 114.

"В настоящее время у нас развернуто 1 826 коек, 1 236 из них занято. За последнюю неделю, чтобы увеличить общее число коек в регионе, мы открыли ковидные госпитали в Белоярском, Междуреченском, Когалыме, Лангепасе, Мегионе. Число пациентов за неделю возросло, коечный фонд увеличен. В реанимациях, по данным на 8 июля, 104 человека, а сегодня - 112 пациентов", - сказал Добровольский.

Он добавил, что в реанимациях преимущественно лежат невакцинированные пациенты. "Эта тенденция сохраняется. На сегодня из 112 - один только привитый. В целом в Югре 396 тыс. человек вакцинированы хотя бы первым компонентом, а 280 тыс. - первым и вторым компонентом", - уточнил глава департамента здравоохранения Югры.

Он добавил, что в Югру за все время поступило 462 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Из них 396 тыс. доз использовано. По его словам, темп вакцинации в автономном округе - 35 тыс. человек за неделю, но имеющейся вакцины достаточно, чтобы привить всех желающих. Добровольский уточнил, что в ближайшие пять дней в ХМАО должно поступить еще около 25 тыс. доз вакцины. "Процесс непрерывный. Как сейчас нас федерация обеспечивает, мы считаем, что хватит и рабочих рук, и вакцины, которая поступает", - резюмировал он.

В Югре за последние три недели ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей февраля 2021 года. По данным оперштаба, на 8 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 61 тыс. (из них 162 за последние сутки), выздоровели 58,4 тыс. человек, умерли 829 человека.