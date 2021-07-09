Прошедшим вакцинацию чехам разрешили въезд в республику без тестов на коронавирус

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Граждане Чехии и имеющие в республике ПМЖ иностранцы, привившиеся от коронавируса, с пятницы могут возвращаться в республику из-за рубежа без необходимости проходить тесты на коронавирус или выходить на домашнюю самоизоляцию. Об этом проинформировал министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, слова которого привело Чешское телевидение .

"Прошедшие полный цикл вакцинации от коронавируса граждане Чехии и постоянно проживающие в стране иностранцы с пятницы не должны предварительно перед прибытием в республику делать тесты [на коронавирус] или [после въезда в Чехию] отправляться на домашнюю самоизоляцию, - отметил он. - Это не зависит от страны, из которой они возрващаются [в Чехию]".

При этом власти не отменили введенный ранее национальным министерством здравоохранения запрет на посещение гражданами Чехии и иностранцами с ПМЖ стран с экстремальным риском переноса коронавируса. В список включены 18 государств, включая Россию. Выезд туда разрешен лишь в неотложных ситуациях и при условии предварительного информирования властей о предстоящей поездке.

Въезд в республику из этих 18 стран разрешен лишь аккредитованным при МИД сотрудникам их дипломатических представительств, а также находящимся там чешским гражданам и иностранцам с ПМЖ в Чехии. При пересечении национальной границы и для привившихся чехов сохраняется обязанность представить властям справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус.