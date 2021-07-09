Прошедшим вакцинацию чехам разрешили въезд в республику без тестов на коронавирус

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Граждане Чехии и имеющие в республике ПМЖ иностранцы, привившиеся от коронавируса, с пятницы могут возвращаться в республику из-за рубежа без необходимости проходить тесты на коронавирус или выходить на домашнюю самоизоляцию. Об этом проинформировал министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, слова которого привело Чешское телевидение.
"Прошедшие полный цикл вакцинации от коронавируса граждане Чехии и постоянно проживающие в стране иностранцы с пятницы не должны предварительно перед прибытием в республику делать тесты [на коронавирус] или [после въезда в Чехию] отправляться на домашнюю самоизоляцию, - отметил он. - Это не зависит от страны, из которой они возрващаются [в Чехию]".
При этом власти не отменили введенный ранее национальным министерством здравоохранения запрет на посещение гражданами Чехии и иностранцами с ПМЖ стран с экстремальным риском переноса коронавируса. В список включены 18 государств, включая Россию. Выезд туда разрешен лишь в неотложных ситуациях и при условии предварительного информирования властей о предстоящей поездке.
Въезд в республику из этих 18 стран разрешен лишь аккредитованным при МИД сотрудникам их дипломатических представительств, а также находящимся там чешским гражданам и иностранцам с ПМЖ в Чехии. При пересечении национальной границы и для привившихся чехов сохраняется обязанность представить властям справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус.