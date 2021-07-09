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В Приамурье прогнозируют грозовые дожди 10-15 июля

В регионе также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Циклон принесет в Амурскую область в выходные дни дожди и ливни с грозами, сообщается в пятницу в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с прохождением систем активных атмосферных фронтов юго-западного циклона в период 10-15 июля на территории Амурской области ожидается неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями, местами ливнями", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели количество выпавших осадков достигнет 50 мм и более за сутки. Кроме того, при грозах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В субботу ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами по северу ливни, в отдельных районах грозы. Воздух прогреется до плюс 30 градусов.

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