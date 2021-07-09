Эксперты сообщили, что число приверженных ЗОЖ россиянок в пандемию упало на 39%

Еще в 2019 году на одного мужчину, соблюдающего правила ЗОЖ, приходилось 2,3 женщины. За 2020 год пропорция изменилась: женщин, соблюдающих правила ЗОЖ, теперь только в 1,3 раза больше, чем мужчин. В целом, численность соблюдающих соответствующие правила в России упала по сравнению с 2019 годом на 3,7 млн человек - с 14,5 млн до 10,8 млн.

Худшая динамика отмечена в Ненецком автономном округе и Магаданской области, где фактически не осталось строгих приверженцев ЗОЖ. Более 70% активистов потеряли Бурятия, Тверская область, Чувашия, а также Кемеровская, Воронежская, Оренбургская, Белгородская и Ярославская области.

По итогам пандемийного года можно отметить и положительный тренд: число "антизожников", ведущих максимально нездоровый образ жизни, уменьшилось на 34%. Россияне в своем отношении к ЗОЖ заняли взвешенную позицию: не демонстрировали большого энтузиазма, но при этом взяли отдельные вредные привычки под контроль.

Первое место в рейтинге регионов занял Татарстан, где почти четверть населения заявляет о высокой приверженности ЗОЖ, большая часть жителей допускает лишь отдельные отклонения от идеала, а доля "антизожников" минимальна. В "здоровую десятку" вошли также Ингушетия, Северная Осетия, Калининградская область, Псковская область, Севастополь, Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Удмуртия и Омская область.

Наименее здоровый образ жизни ведет население Тывы, Камчатского края, Карачаево-Черкесии, Томской области, Тверской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской области, Хабаровского края, Дагестана и Тульской области.

Методология

К людям с высокой приверженностью здоровому образу жизни в России относят граждан, следующих одновременно пяти принципам, приведенным в официальной методологии: не курить; употреблять в пищу овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов; быть физически активным - не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю; потреблять не более 5 граммов соли в сутки; соблюдать умеренность в употреблении алкоголя: не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин (примерно соответствует 0,4 литра алкоголя крепостью 40 градусов или двум бутылкам вина крепостью 12 градусов или трем литрам пива крепостью четыре градуса) и не более 84 граммов для женщин (0,2 литра крепкого алкоголя или одна бутылка вина или 1,5 литра пива).

Приверженцы так называемого "удовлетворительного ЗОЖ" образуют отдельную группу - они могут не соблюдать лишь одно из названных условий. При этом и к "ортодоксальным", и к умеренным "зожникам" применяется общее требование: они обязуются полностью воздерживаться от курения. Остальных россиян, курящих либо нарушающих два или более условий здорового образа жизни, следует отнести к "антизожникам".