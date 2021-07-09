На Кубани и в Крыму намерены вакцинировать основную часть сотрудников отелей

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края и Крыма, где с начала туристического сезона фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, планируют вакцинировать большую часть сотрудников отелей, четверть из них к настоящему моменту уже привились.

Краснодарский край одним из первых в России ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, в том числе туротрасли: по постановлению властей, вакцинировать необходимо 60% сотрудников. "Из 48,5 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае уже привито около 25% (по состоянию на начало июля). Ряд предприятий организовали централизованную вакцинацию для своих сотрудников. В ряде средств размещения первый компонент вакцины уже получили более 60% сотрудников", - рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В Крыму вакцинация работников туристической отрасли носит рекомендательный характер, при этом министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявлял, что темпы вакцинации усилят, власти будут настаивать, чтобы все 100% работников отрасли привились. В курортной сфере республики задействовано порядка 40 тыс. человек, более 11 тыс. из них уже вакцинированы.

"Бизнес должен понимать, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, могут вновь ввести ограничения, они коснутся и работы бизнеса - часть предприятий окажется закрытыми. Прежде всего стимулировать человека должны его сознание и ответственность перед обществом", - заявил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Что думает отрасль

В Краснодарском крае работники туротрасли должны привиться первым компонентом до 23 июля, а завершить вакцинацию - до 23 августа. "Мы все знаем штатное количество человек, работающих на предприятии, и сейчас уже хорошо организован порядок выезда прививочных групп, я думаю, что выездная вакцинация оптимальна и работодателям, и поликлиникам. В этом заинтересованы и работодатели, и сами работники, понимая степень ответственности: все помнят ограничительные меры, которые действовали в 2020 году, наш бизнес максимально ответственный", - рассказала ТАСС руководитель ассоциации содействия в развитии курорта Геленджик Мария Акчурина.

В пресс-службе администрации Анапы ТАСС сообщили, что для наращивания темпов вакцинации на курорте власти совместно с местной больницей утвердили график ежедневного выезда бригад на предприятия санаторно-курортного и гостиничного комплекса. В Сочи, по данным администрации, активно прививаются и работники санаторно-курортной сферы и общепита, и торговых центров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Красная Поляна", вакцинация большинства сотрудников здесь проводится в медцентре курорта на высоте 960 м, но некоторые прививаются в поликлиниках рядом с домом.

Представители отрасли признаются: поначалу - боялись, но сейчас считают вакцинацию делом государственной важности. Мария работает менеджером в сервисном бюро санатория "Знание" в Сочи, она привилась в ходе выездной вакцинации работников 2 июля. "Чтобы мы не боялись, для нас провели в онлайн-формате семинар с врачом, он профессор, ответил на все вопросы, и многие, кто сомневались, поменяли точку зрения", - рассказала ТАСС Мария.

Начальник пляжного хозяйства этого же санатория Валерий поделился с корреспондентом ТАСС, что ранее не задумывался о вакцинации, но после участия в семинаре с врачом понял, что это позволит обезопасить и себя, и тех людей, которые приезжают в санаторий на отдых. "Давления никакого не было. К нам люди едут со всей России, обязательно нужно защитить себя и гостей. Тем более удобно, когда никуда не надо ехать", - рассказал Валерий.

Интерес к вакцинации сотрудники сочинского санатория "Металлург" начали проявлять после того, как вакцинировалась их руководитель - генеральный директор санатория Елена Бойко. "Я первая сделала прививку, а сотрудники смотрят на меня, я врач по специальности, поэтому подходим очень индивидуально, они полностью доверяют. С некоторыми приходилось разговаривать. 100% [вакцинированных] конечно не будет, потому что некоторые переболели, есть кому противопоказано, но к 20 июля [планируем, что] у нас уже будет 82% вакцинированных работников", - рассказала ТАСС Бойко.

В крымском отеле "Рибера" в Евпатории провакцинировались уже около 40% сотрудников. "Вакцинируем, чтобы обеспечить защиту здоровья персонала, чтобы было безопасно для наших гостей. Постараемся довести до 100%. Не все пока понимают важность процесса, но постепенно проникаются и проходят вакцинацию, у кого-то родственники заболели, и т. д.", - рассказал ТАСС Андрей Краснов, гендиректор компании "Риелт-менеджмент", которая управляет отелем.

Ситуация с вакцинацией

По данным оперативного штаба Краснодарского края, всего в регионе работают 332 пункта вакцинации, в том числе 99 выездных.

В Мининформе Крыма уточнили, что мобильные пункты вакцинации открыты на набережной Евпатории, вблизи курортных зон Алушты, Судака, Феодосии, каждую пятницу на площади Советской в Ялте. Всего в республике развернули более 100 пунктов вакцинации.

Вакцинироваться во время отдыха в Краснодарском крае и Крыму могут и туристы, как первым компонентом, так и вторым. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщал, что пропускная способность пунктов вакцинации для туристов 50 человек в день. Для этого нужен паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а данные о ранее сделанной прививке медики получат из единого регистра, там же появятся сведения о введенной на отдыхе вакцине.