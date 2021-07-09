Штормовое предупреждение объявили на востоке Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ветер усилится в пятницу в восточных районах Оренбургской области с порывами до 25-26 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение распространило ГУ МЧС России по региону.

"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два-четыре часа с сохранением до конца суток 9 июля 2021 года местами (преимущественно в восточных районах Оренбургской области) ожидается очень сильный ветер - порывы 25-26 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Оренбургской области в пятницу наблюдается облачная погода с прояснениями, местами возможны дождь и гроза. Температура воздуха в западных и центральных районах области днем достигнет 32 градусов, а в восточных районах будет держаться на отметке около 24 градусов. В Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности (пятый класс).