{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уральские авиалинии" открывают прямые перелеты из Екатеринбурга в Тирану

Для въезда в Албанию гражданам РФ не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает с 28 июля прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Тирану (Албания). Рейсы будут выполняться по средам, сообщается в пятницу в телеграм-канале авиаперевозчика.

"U6-7213 Екатеринбург - Тирана: вылет в 06:30, прилет в 08:50, время в пути пять часов 20 минут; U6-7214 Тирана - Екатеринбург: вылет в 09:40, прилет в 17:45, время в пути пять часов пять минут", - говорится в сообщении.

Для въезда в Албанию гражданам России не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, отметили в авиакомпании.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиаперевозчик эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.

Теги
АлбанияРоссияСвердловская область
УрФУ поддержит талантливых первокурсников стипендиями до 30 тыс. рублей
Максимальная стипендия будет доступна победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных команд на международных олимпиадах
Читать полностью