"Уральские авиалинии" открывают прямые перелеты из Екатеринбурга в Тирану

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает с 28 июля прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Тирану (Албания). Рейсы будут выполняться по средам, сообщается в пятницу в телеграм-канале авиаперевозчика.

"U6-7213 Екатеринбург - Тирана: вылет в 06:30, прилет в 08:50, время в пути пять часов 20 минут; U6-7214 Тирана - Екатеринбург: вылет в 09:40, прилет в 17:45, время в пути пять часов пять минут", - говорится в сообщении.

Для въезда в Албанию гражданам России не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, отметили в авиакомпании.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиаперевозчик эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.