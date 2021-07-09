УрФУ поддержит талантливых первокурсников стипендиями до 30 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Талантливые первокурсники Уральского федерального университета могут рассчитывать на стипендию до 30 тыс. рублей. Некоторые стипендии будут доступны и иностранным студентам, сообщили в пресс-службе вуза.

"Максимальная стипендия в 30 тыс. рублей будет доступна победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных команд на международных олимпиадах. Стипендии в 20 тыс. рублей назначат зачисленным в университет без вступительных испытаний в качестве победителя и призера <...> олимпиад школьников", - говорится сообщении.

Самой массовой станет повышенная стипендия в 10 тыс. рублей, которую получат обладатели высоких результатов ЕГЭ, включая поступивших по льготе в 100 баллов для победителей и призеров олимпиад. Стипендия распространится и на иностранных студентов, обучающихся на бюджете с суммой более 250 баллов по вступительным испытаниям. Стипендии назначаются на первый семестр с возможностью продления при подтверждении отличной учебы результатами зимней сессии.

"В этом году в УрФУ разработана самая широкая программа поддержки талантливых абитуриентов. Мы предлагаем повышенные стипендии для ребят как бюджетной, так и контрактной формы обучения. Уверен, это хороший стимул для поступления в один из ведущих вузов России и успешного старта студенческой жизни", - приводят в сообщении слова ректора вуза Виктора Кокшарова.