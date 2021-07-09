В двух поселках на юго-западе Камчатки ввели режим ЧС из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 9 июля. Власти установили режим чрезвычайной ситуации в двух селах Усть-Большерецкого района на юго-западе Камчатского края в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Также планируется ограничить въезд в эти населенные пункты, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории поселков Озерновский и Запорожье объявлен режим чрезвычайной ситуации и развернут ковид-госпиталь. На 6 июля в "красной зоне" Озерновской районной больницы находились пять человек. На амбулаторном лечении дома пребывают 177 человек. Более 40 жителей госпитализированы в краевой центр", - говорится в сообщении.

В указанных поселках побывала правительственная комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора. Они установили, что один из очагов распространения коронавирусной инфекции находился на рыболовецком предприятии, но источником стали, вероятно, местные жители, так как сезонные работники имели отрицательные результаты тестирования на COVID-19, а также прошли обсервацию.

"Общая задача на сегодня - остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо выстроить систему контроля за соблюдением правил изоляции пациентов на амбулаторном лечении, усилить масочный режим вплоть до обязательного ношения на улице, обеспечить дезинфекцию подъездов, особенно в местах проживания инфицированных граждан, а также мест сбора отходов", - приводится в сообщении комментарий министра по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергея Лебедева.

Также власти региона рассматривают возможность введения контрольного поста на въезд в эти населенные пункты, разрешая проезд только вакцинированным гражданам или при наличии отрицательного результата на коронавирус. По информации пресс-службы, в район доставлены лекарства от коронавируса для местной больницы, даны рекомендации по лечению заболевших.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в Камчатском крае с начала пандемии выявлено 15 630 случаев заражения, выздоровело 14 224 человек, умерли 238.