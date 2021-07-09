Космоград Циолковский в Приамурье возглавил бывший председатель гордумы Брижатый

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Бывший председатель думы города Циолковского рядом с космодромом Восточный в Амурской области Виталий Брижатый избран главой космогородка. Его кандидатуру поддержали единогласно, сообщается в пятницу на странице администрации города в Instagram.

"На седьмом созыве думы <...> был единогласно избран глава ЗАТО Циолковский. Им стал Брижатый Виталий Анатольевич", - говорится в сообщении. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Виталию Брижатому 44 года, родился он в селе Дмитриевка Свободненского района Амурской области. Имеет высшее образование по специальности "Педагог по физической культуре и спорту". Работал в Юхтинской школе закрытого типа, тренером-преподавателем в спортивной школе Углегорска, служил в УВД ЗАТО Углегорск, проходил службу в городе Грозном, является ветераном боевых действий, служил в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

С 2018 года Циолковским руководил Сергей Левицкий. В апреле 2021 года чиновник был арестован, и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый, используя свои должностные полномочия, дал указание подготовить документацию для проведения аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию, которая и стала победительницей торгов. Поставщику администрацией была перечислена сумма почти в 2,9 млн рублей, хотя фактическая стоимость работ была ниже. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 1 млн 785 тыс. рублей.

Город Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный - первого гражданского космодрома в России. До 2015 года город назывался Углегорск, но был переименован по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке местных жителей. С 2014 года численность жителей выросла с 6,1 тыс. человек до 7,1 тыс. человек.