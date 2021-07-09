В Ленинградской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса порядка 10% жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Количество жителей Ленинградской области, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, превысило 200 тысяч человек, что составляет порядка 10% населения региона. Данные о вакцинации привела в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Область перешагнула рубеж в 300 тысяч привитых жителей - накануне вакцинацию прошли 11 263 человек (большинство из них поставили первый компонент прививки). Таким образом, на сегодня 300 906 человек прошли вакцинацию, из них полностью привиты 202 390 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей. К сентябрю 2021 года руководители государственных и муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели в сфере образования, здравоохранения и других, торговли и транспорта, учреждений культуры, кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат должны обеспечить проведение профилактических прививок против COVID-19 у не менее 80% работников, с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации. К 1 сентября вакцинацию от коронавируса в регионе должны пройти не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих.