В атмосфере Омска второй день подряд фиксируют выбросы загрязняющих веществ

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Стационарный пост мониторинга состояния атмосферы в Омске, жители которого пожаловались во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с экологией, второй день подряд фиксирует выбросы загрязняющих веществ. Как сообщила в пятницу пресс-служба Минприроды Омской области, в воздухе выявлено повышенное содержание сероводорода и фенола.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом РФ сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Президент в ответ отметил, что рассчитывает на выполнение к 2024 году Омском поставленной нацпроектом задачи по снижению выбросов в атмосферу на 20%, а также призвал власти региона ускорить процесс ликвидации двух наиболее крупных мусорных полигонов.

"8 июля на автоматизированном стационарном посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха по ул. 4-я Поселковая в Советском административном округе были зафиксированы превышения ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) сероводорода в 1,48 раза и фенола в 1,5 раза. Скоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха способствовали метеорологические условия. Во время обнаружения превышения ПДК был отмечен штиль (отсутствие ветра)", - говорится в сообщении.

Этот же пост зафиксировал 7 июля превышение ПДК сероводорода в 1,45 раза. По данным Минприроды, предположительным источником загрязнения является северо-западная промышленная площадка Омска. Информация о загрязнении направлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования. В министерстве отметили, что в настоящий момент на заводе "Омский каучук" Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на предмет соблюдения нормативов выброса фенола и сероводорода.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.