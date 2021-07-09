Опрос: более трети москвичей сортирует мусор

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 30% респондентов в Москве сортирует мусор с учетом его пригодности к переработке, следует из исследования "AliExpress Россия" и программы лояльности "Город" для держателей карты "Тройка". В опросе приняли участие около 30 тыс. респондентов.

"Самая популярная эко-привычка - сортировка и утилизация мусора. Больше трети (34%) москвичей сортирует мусор на несколько видов. При этом 41% респондентов утилизирует опасные отходы - батарейки, лампочки и так далее", - говорится в исследовании.

Половина (48%) респондентов сдает отсортированные отходы в специальные контейнеры рядом с домом. 12% респондентов ездят в пункты приема вторсырья. "Почти половина (45%) москвичей чаще бы заказывали готовую еду, если бы там было меньше упаковки из пластика. В случае заказа эти респонденты обязательно сортируют упаковку для переработки", - отметили аналитики.

70% москвичей волнуют проблемы экологии. Половина опрошенных считает, что в Москве есть экологические проблемы, но не критичные. При этом работать над эко-привычками большинство (60%) москвичей начало более двух лет назад.

Популярные товары

Эксперты AliExpress отметили, что россияне стали чаще покупать ланч-боксы, энергосберегающие лампы и солнечные батареи. Спрос на ланч-боксы в июне вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Спрос на энергосберегающие лампочки вырос в 3,1 раза к прошлому году. Чаще всего пользователи выбирают умные светодиодные лампы, которые позволяют настраивать тип освещения. Они готовы потратить на них до 800 рублей за штуку. Спрос на энергосберегающие солнечные лампы в июне вырос в 1,3 раза к прошлому году. Чаще всего пользователи выбирают уличные светильники в форме одуванчиков, а еще садовые гирлянды на солнечной батарее. Они готовы потратить на такие товары от 450 до 2 тысяч рублей.

Большинство (75%) москвичей обязательно берет с собой в супермаркет сумку-шоппер. Эту тенденцию подтверждают данные AliExpress. Спрос на такие товары в июне вырос в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего пользователи выбирают холщовые сумки с графическими принтами. Они готовы потратить на шопперы от 200 до 500 рублей.

Почти половина (45%) москвичей берет с собой многоразовые бутылки или контейнеры. 15% респондентов использует многоразовые мешки для взвешивания овощей и фруктов. Еще 17% москвичей покупает многоразовые емкости для бытовой химии.

"Но многим пока неизвестно о существовании вакуумного упаковщика. Только 18% опрошенных активно используют его в быту. При этом москвичи покупают ланч-боксы и многоразовые контейнеры активнее жителей других городов России. Спрос на ланч-боксы среди жителей Москвы за год вырос в 13 раз, на многоразовые бутылки - в 12 раз", - отметили эксперты.