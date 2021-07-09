Выпускники ДВФУ впервые защитили дипломные работы с применением технологии VR

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Защиты выпускных квалификационных работ студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) впервые прошли с применением технологии виртуальной и дополненной реальностей (VR). С их помощью комиссия оценила визуализированные эффекты проектов выпускников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в пятницу.

"Новый формат опробовали на направлении "Строительство уникальных зданий и сооружений" Политехнического института ДВФУ. Выпускники представили государственной аттестационной комиссии свои проекты при помощи шлемов виртуальной реальности", - сообщили в пресс-службе.

С помощью VR-оборудования комиссия оценила визуализированные проекты гостинично-ресторанного комплекса и подземной парковки во Владивостоке, а также проекта моста между островами Русский и Попова. При разработке применялись современные методы проектирования, в том числе и технологии BIM, информационного моделирования зданий и сооружений. Их применение с 1 января 2022 года станет обязательным при реализации строительства объектов государственных заказов, уточнили в пресс-службе.

"В дипломной работе я проектировал вантовый мост через пролив Старка. Члены аттестационной комиссии по достоинству оценили возможность рассмотреть общие виды на сооружение в очках виртуальной реальности. Считаю, что применение подобных технологий может разнообразить процесс защиты диплома и даст студентам возможность попробовать себя в чем-то новом", - рассказал выпускник Руслан Пех, которого процитировали в пресс-службе.

Организовать защиту выпускных дипломных работ в новом формате помогли консультации и оборудование Центра Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (НТИ ДВФУ).

Центр НТИ ДВФУ создан в 2017 году по программе Национальной технологической инициативы для развития технологий виртуальной и дополненной реальностей, поддержки высокотехнологичных российских разработок и интеграции их в бизнес-проекты в России и за рубежом. Центр объединяет большинство ключевых игроков, разрабатывающих высокотехнологичные AR/VR-проекты в рамках Консорциума по виртуальной и дополненной реальностям.