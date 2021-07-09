"Яндекс" обеспечит возможность вакцинации мигрантов в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Яндекс" совместно с администрацией Московской области запускают вакцинацию партнеров компании из числа водителей и курьеров - граждан зарубежных государств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"На организованных прививочных пунктах смогут также вакцинироваться водители, подключенные к агрегатору Gett, о чем между компаниями достигнута специальная договоренность", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что новые пункты вакцинации заработают на базе нескольких десятков подмосковных поликлиник. Вакцинация проводится вакциной "Спутник Лайт", расходы по организации доступа к препаратам "Яндекс" взял на себя.

"Таким образом, Московская область стала первым регионом в России, который обеспечил возможность вакцинации мигрантов, предоставив как возможность оплатить вакцину для представителей бизнеса, так и процедуру прививки на базе государственных медицинских учреждений", - пояснили в пресс-службе.