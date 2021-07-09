В России выявили 25 766 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 766, до 5 733 218, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

В частности, за сутки было выявлено 2 545 случаев заражения в Московской области, 1 951 - в Санкт-Петербурге, 529 - в Нижегородской области, 414 - в Воронежской области, 392 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 426 630 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 726 против 734 днем ранее, до 141 501. В стране регистрируют более 700 смертей в сутки уже четвертый день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 107 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 - в Иркутской области, 28 - в Нижегородской области, 23 - в Краснодарском крае, 19 - в Московской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 832, до 5 165 087.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 868 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 149 в Московской области, 394 - в Нижегородской области, 354 - в Воронежской области, 340 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 643 против 6 040 днем ранее, до 1 418 134.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

За сутки в городе зарегистрировали 102 смерти из-за нового заболевания. Всего с начала пандемии в Москве, по информации штаба, умерли 23 430, или 1,65%, инфицированных.

Число выздоровевших в столице за сутки возросло на 7 231, что стало максимумом с 9 января, и достигло 1 214 731. Сейчас в городе продолжают лечение 179 973 человека.