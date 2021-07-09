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Пандемия COVID-19

Кабмин направил еще около 2,5 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных с ковидом

Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направило регионам еще порядка 2,5 млрд рублей на обеспечение лекарствами россиян, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что с прошлого года по решению главы государства пациентам, которые лечатся от ковида дома, предоставляются бесплатные лекарства.

"Правительство дополнительно направило субъектам РФ на приобретение для них необходимых медикаментов около 2,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тыс. человек, добавил глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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