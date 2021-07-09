Мишустин поручил Минздраву обеспечить возможность реабилитации для переболевших ковидом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву обеспечить возможность бесплатной реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус.

"Пожалуйста, контролируйте, чтобы пациенты, переболевшие ковидом после диспансеризации по назначению врача могли вовремя и бесплатно пройти реабилитацию", - сказал премьер, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин также отметил, что в некоторых регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, углубленная диспансеризация для переболевших ковидом уже началась. Он попросил министра здравоохранения доложить, как идет эта работа.