Защита Навального обжаловала его постановку на профучет как склонного к побегу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального обжаловала отказ суда в удовлетворении его иска к исправительной колонии №2 за постановку на профучет как склонного к побегу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в секретариате Петушинского районного суда.

"К нам поступила [апелляционная] жалоба Навального на решение суда", - сообщили в суде.

Петушинский районный суд Владимирской области 2 июня отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии №2 за постановку на профучет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались права блогера на непрерывный восьмичасовой сон. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профучета необходимы два условия: нарушения прав истца и ошибка в нормативно-правовых актах, которых в данном случае нет.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По его словам, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.