"Дом на площади": роскошная недвижимость в историческом центре Воронежа

"Дом на площади" - уникальный объект не только для Воронежа, но и, пожалуй, для всей России. Проект элитного дома в историческом центре города уже отмечен двумя престижными премиями: "Рекорды рынка недвижимости - 2021" и Urban Awards 2021. Его главная особенность в удивительной архитектурной концепции: внешне дом практически полностью повторит облик своего исторического предшественника, но его внутреннее содержание будет отвечать современным запросам и представлениям о комфорте.​​​​​​​

Богатое наследие "Дом на площади" возводится в самом центре Воронежа - месте с интересной историей. В начале 1930-х здесь появилось здание в духе конструктивизма, предназначенное для инженерно-технических работников. В нем насчитывалось 52 квартиры, причем две из них - коммуналки, по десять комнат в каждой. На первом этаже здания было все, что нужно для комфортной жизни: универсам, ясли, столовая, прачечная и даже газоубежище. Такой подход вполне типичен для того времени: считалось, что для продуктивной работы нужно обеспечить жильцов всем необходимым. К слову, по такому же принципу разрабатывали проект знаменитого Дома Наркомфина в Москве. Великую Отечественную войну здание не пережило, и в послевоенные годы его решили отстроить заново. Новый проект разработали архитекторы Николай Троицкий и Римма Березина, и в 1951 году дом предстал в ином, более презентабельном виде: его украшали полуколонны и лепнина в традициях сталинского ампира.

Время не пощадило здание: оно стало рушиться, стены покрыли трещины, коммуникации пришли в негодность, подвал заливала грунтовая вода. В конце концов к 1990-м годам здание совсем обветшало и было признано непригодным для жизни. Почти 20 лет оно разрушалось, уходя в историю, так как компания, которая должна была осуществить новый проект, обанкротилась. В 2018 году строительная компания "ВЫБОР" приступила к реализации проекта строительства нового дома, основываясь на чертежах и архивных фотографиях старого здания на площади Ленина. "Главной архитектурной особенностью „Дома на площади” станет идентичность с его предшественником. Мы воссоздадим ключевые элементы фасада и цветовое решение. Таким образом, архитектурная концепция практически полностью повторит исторический облик здания. А художественная подсветка в вечернее время дополнительно подчеркнет его красоту и уникальность", - пояснили в СК "ВЫБОР".

Исторический облик с современным содержанием Застройщик поставил перед собой масштабную задачу: с одной стороны, повторить ключевые элементы исторического фасада здания, а с другой - создать современное жилое пространство.

Изысканный восьмиэтажный дом возводится по технологии монолитного домостроения и оснащен современной системой утепления и шумоизоляции. За счет выступающих эркеров, балконов и декоративных элементов (лепнины, карнизов, балюстрад) здание будет выглядеть более объемным. Особое внимание здесь уделяется безопасности: в проекте предусмотрены видеодомофон, система видеонаблюдения и контроля доступа, а также консьерж-сервис. Для удобства жителей на территории дома располагается подземный паркинг.

Еще одна ключевая особенность "Дома на площади" - все квартиры здесь свободной планировки. Будущие хозяева смогут реализовать любой дизайнерский проект и создать жилое пространство, соответствующее их образу жизни. Площадь жилья варьируется от 45 до 176 кв. м. Кроме того, в "Доме на площади" есть двухуровневые квартиры и квартиры с террасами с видом на площадь Ленина. Все квартиры здесь видовые: из окон открывается захватывающий вид на мегаполис и благоустроенный внутренний двор. Роскошный дизайн зон общего пользования подчеркивает статус и престиж дома.

Место силы Одно из главных достоинств "Дома на площади" - расположение. Он находится в самом центре Воронежа, рядом объекты делового, образовательного и развлекательного назначения. Такой проект однозначно подойдет бизнес-аудитории - людям, стремящимся к абсолютному комфорту. Здесь комфортно жить, располагая множеством возможностей для работы и отдыха. "Дом на площади" - удачное и выгодное вложение инвестиций, ведь место имеет значение, а исторический центр города всегда в цене.