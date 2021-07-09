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Онищенко: разговоры о штаммах коронавируса от лукавого, вакцины действуют на все

Вирус мутирует в сторону большей заразности и чаще затрагивает молодых, но ситуацию это принципиально не меняет, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Разговоры о том, что вакцины хуже действуют на новые штаммы коронавируса от лукавого, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, надо исходить из принципа действенности вакцин.

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"Все эти разговоры о [штаммах] английских, индийских, дельта, дельта плюс <...> все это от лукавого", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Онищенко отметил, что коронавирусная инфекция "достаточно консервативна": пытаясь выжить в человеческой популяции, она мутирует в сторону большей заразности и чаще затрагивает молодых, но ситуацию это принципиально не меняет.

"Все потуги, в том числе и фармацевтических компаний, которые рассказывают, что у них есть некоторые данные, что [вакцина] перестает действовать или уменьшается [ее] действие, или что заболевает больше тем или иным штаммом - это все лукавство. Вакцины действуют, это самый главный принцип", - заключил он.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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