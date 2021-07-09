Около восьми тыс. заявлений на новые выплаты беременным подали в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Порядка восьми тыс. заявлений на выплату новых ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, подано с 1 июля в Свердловской области. Ожидается, что всего этой мерой поддержки воспользуются в регионе около десяти тыс. женщин, сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"У нас подано более <…> 27 тыс. [заявлений] на пособия. По одном виду - по беременным - около восьми тыс. подано", - сказала Шубина, уточнив, что оставшаяся часть заявлений приходится на получение другого нового вида социальной поддержки - выплат неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно.

Размер пособия для беременных равен 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в Свердловской области и составляет 5 983 рубля. Выплаты родителям-одиночкам определены в размере 5 925 рублей, уточнила Шубина. Для их получения размер дохода неполной семьи не должен превышать величину прожиточного минимум на душу населения, который в Свердловской области составляет в 2021 году 11 206 рублей. Кроме того, можно владеть одной единицей каждого вида имущества, а именно - одной квартирой, домом, дачей, гаражом, земельным участком, автомобилем, мотоциклом.

В свердловском отделении фонда призвали получателей подавать заявления через сайт госуслуг, хотя возможно сделать это и через клиентские службы учреждения.

Прием заявлений на новые пособия беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет и имеющим низкий доход, начался в России с 1 июля. Размер выплат составит в среднем по стране 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей.