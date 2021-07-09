Заразившихся детей во время вспышки коронавируса в лагере в Туве выписали из больницы

ТАСС, 9 июля. Дети, заболевшие во время вспышки коронавируса в детском лагере "Байлак" в Туве, выписаны из больницы. Об этом в пятницу ТАСС сообщила первый заместитель министра здравоохранения Тувы Долаана Куулар.

Как сообщал ранее СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор. СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Более 30 детей были госпитализированы, в обсерваторе в гостинице "Буян-Быдыргы" размещены дети с отрицательными ПЦР.

"Больных детей в госпиталях уже нет. Сегодня выписывают контактных, которые содержались в обсерваторах на изоляции", - сообщила Куулар.

После вспышки коронавируса в "Байлаке", врио главы Тувы Владислав Ховалыг принял решение о досрочном прекращении первой смены во всех детских оздоровительных лагерях республики. Под запретом оказалась и вторая смена. Решение по третьей смене будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

"Решение врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга о временной приостановке работы детских оздоровительных лагерей в республике было необходимой мерой для дополнительной подготовки мер, направленных на безопасность пребывания детей. Мы понимаем, что дети не должны страдать и быть лишены возможности полноценно отдохнуть, и сегодня для защищенности следующей смены детских лагерей необходимо проведение системной разъяснительно-инструктажной работы с персоналом лагерей и выстраивание жесткой системы контроля за их деятельностью", - сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Россова.

Тува занимает последнее место в СФО по числу заболевших COVID-19, а по проценту вакцинированных граждан - на первом. По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано свыше 17,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 16,5 тыс. пациентов выздоровели, 225 умерли.