Ремесленники восьми регионов соберутся на Урале, чтобы посоревноваться в мастерстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Мастера по художественной обработке бересты из Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Челябинской, Свердловской областей, Удмуртской Республики, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа соберутся в Екатеринбурге. Двадцать ремесленников посоревнуются в мастерстве на межрегиональном фестивале промысла "Берестяная река Урала" 10 июля в парке "Таганская слобода", сообщили ТАСС в пятницу в "Центре традиционной народной культуры Среднего Урала".

"Архангельская область, Ленинградская область, Новгородская область, Удмуртская республика, Пермский край, Челябинская область, ХМАО, Свердловская область [примут участие], всего 20 участников будет", - сообщили в центре.

Участники фестиваля посоревнуются в мастерстве в четырех номинациях - "Изделие из пластовой бересты в технике, представляющей локальную традицию региона", "Прорезная береста", "Авторская художественная береста" и "Плетение из бересты". Им предстоит изготовить конкурсные работы в режиме реального времени. Гости фестиваля также смогут посетить выставку-ярмарку работ ремесленников, творческие мастерские и мастер-классы, выступления этномузыкантов и фольклористов Свердловской области, а также творческие встречи с экспертами.

Фестиваль станет продолжением "UralГончарFest", который прошел в Екатеринбурге в 2019 году. Он направлен на сохранение преемственности культурных традиций, поддержку современных тенденций в развитии художественной обработки бересты и укрепление творческих связей между регионами.