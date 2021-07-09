Томские власти сообщили, что крупная партия вакцины позволила нарастить темпы вакцинации

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Партия вакцины от коронавируса в 54 тыс. доз, поступившая в Томскую область в конце июня, позволила региону нарастить темпы вакцинации с три раза - до 5 тыс. человек в день. Об этом сообщила начальник отдела профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина в пятницу во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом (ЦУР).

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой увеличить с 3 тыс. до 18 тыс. еженедельные поставки в регион вакцины от новой коронавирусной инфекции, так как в регионе возник ее дефицит, а также поставить разово 50 тыс. доз вакцины. Как отмечали областные власти, очередь на добровольную вакцинацию в регионе составляет 10 тыс. человек. 24 июня в область поступило 54 тыс. доз вакцины.

"Темпы у нас достаточно высокие сейчас - это 5 тыс. и выше ежедневно. Та большая партия вакцины, которая пришла на территорию Томской области, - 54 тысячи доз, она как раз позволила нарастить такие высокие темпы вакцинации", - сказала Волошина.

Она отметила, что в области снизилось количество очередей, были открыты дополнительные стационарные и мобильные пункты вакцинации. Ранее, по словам Волошиной, темпы вакцинации в регионе составляли около 1 300 - 1 700 человек в день.

По данным оперштаба региона на 9 июля, в области зарегистрировано более 34,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в регионе действует обязательный масочный режим. Как сообщили в оперштабе региона в пятницу, с 9 июля в области будет усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции, 50-процентной наполняемости залов кинотеатров и театров, спортивных центров и фитнес-клубов, к организации посадочных мест в общепите.

С понедельника, 12 июля, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены ограничены тысячей участников и зрителей. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах, приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фудкортов и детских комнат до 50%.