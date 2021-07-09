Более 19 км федеральной трассы Оренбург - Самара расширят до четырех полос за два года

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Участок подъезда к городу Оренбургу от федеральной трассы М-5 "Урал" протяженностью 19 км расширят с двух до четырех полос до конца 2022 года, работы уже начались. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства.

"К 2022 году в Оренбургской области до четырех полос расширят более 19 км федеральной автодороги", - сказано в сообщении, с уточнением, что речь идет об участке с 400 по 419 км трассы Самара - Оренбург.

Как уточнили в ведомстве, на главном въезде в Оренбург со стороны Самары специалисты уже заменяют дорожную одежду, приводят в нормативное состояние пересечения и примыкания, выполняют работы по устройству водоотвода с проезжей части. Для безопасности и комфорта пешеходов обустроят тротуары, освещение на всем протяжении участка, установят четыре остановки с автопавильонами, а рядом с населенным пунктом Подгородняя Покровка смонтируют шумозащитные экраны. По данным Упрдор "Приуралье", работы на участке с 413 по 419 км завершат уже в 2021 году.

В ведомстве добавили, что с 8 по 9 июля объект в ходе рабочей поездки проинспектировали представители Росавтодора во главе с начальником Управления эксплуатации автомобильных дорог Андреем Самарьяновым. Как уточняется в сообщении, четырехполосные участки с 400 по 407 км и с 407 по 413 км введут в эксплуатацию в 2022 году.